Bufera Celtic alla viglia del Milan. Lennon: "Avrei capito la società se mi avesse esonerato"

vedi letture

"Nel profondo del mio cuore non lo avrei sopportato, ma avrei capito la società se avesse deciso di esonerarmi dopo la partita di domenica". Così Neil Lennon commenta il momento difficile attraversato dal suo Celtic, alla vigilia della sfida contro il Milan. Il riferimento è alla burrasca che ha investito il club scozzese, a causa dell'inizio di stagione tutt'altro che indimenticabile. Il tecnico continua: "Sono grato per il sostegno della proprietà, che non licenzia allenatori solo per il gusto di farlo. Abbiamo avuto tanti successi e stiamo attraversando un periodo complicato, ma loro sono sempre vicini. QUi c'è un grande supporto, lo vedi dalle lettere e delle e-mail dei tifosi ma anche dagli altri allenatori, che hanno già vissuto situazioni simili. È davvero incoraggiante e confortante che sia così, anche i giocatori mi stanno sostenendo. Ovviamente siamo delusi e feriti dal comportamento di alcuni tifosi: capisco la loro frustrazione, ma non serve a nulla agire così e fa male soprattutto ai giocatori".