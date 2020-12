Buffon a L'Equipe parla degli ex compagni: "Al PSG non manca nulla"

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha rilasciato un'intervista a L'Equipe, dove racconta la sua esperienza al Paris Saint-Germain. "Al PSG non manca niente", questa la frase in taglio alto sulla prima pagina del quotidiano francese quando il portiere bianconero inizia a parlare della sua ex squadra e dei suoi ex compagni. Buffon ha raccontato anche della della sfida persa col Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Champions League che vide i campioni di Francia uscire clamorosamente: dopo la vittoria a Old Trafford per 0-2 arrivò al Parco dei Principi un clamoroso ko per 1-3 dove il portiere fu il principale colpevole: "Penso a quella partita tre-quattro volte alla settimana". Sull'esperienza parigina ha dichiarato: "Sono stato molto bene a Parigi e toccato dalla stima e dal rispetto dei tifosi nei miei confronti".