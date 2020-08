Bulgaria, a Plovdiv si potrà entrare allo stadio solo con la mascherina

Le autorità sanitarie di Plovdiv – città bulgara che ha due squadre in massima divisione Lokomotiv e Botev – hanno deciso che per assistere alle partire delle due compagini allo stadio tutti i tifosi dovranno indossare le mascherine a coprire naso e bocca. Una misura che al momento vige solo nella città, ma che potrebbe presto essere adottata anche altrove qualora i casi di positività al Covid.19 dovessero aumentare. Ricordiamo che in Bulgaria al momento gli stadi sono aperti al 30% della capienza con un massimo di mille spettatori per settore.