Bulgaria, al CSKA il derby di Sofia contro il Levski. Decide Sowe, già matador della Roma

Vittoria nel derby di Sofia per il CSKA che batte per 1-0 il Levski. Decide Ali Sowe, decisivo nella sfida di Europa League contro la Roma siglando una doppietta ai giallorossi. Con questo successo il CSKA si porta a -3 dal Ludogorets, impegnato domenica in casa contro il Botev Plovdiv. Levski in crisi, nono in classifica e con la zona retrocessione più vicina di quella playoff.