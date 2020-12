Bundeliga, lo Stoccarda torna alla vittoria e vince 2-1 in casa del Werder Brema

Seconda vittoria in campionato per lo Stoccarda che ha ritrovato i tre punti, in casa del Werder Brema grazie ad un 2-1. La squadra di Matarazzo è passata in vantaggio al 31' con il rigore trasformato da Wamangituka che nella ripresa ha firmato anche il raddoppio. A nulla è servito il gol di Selke arrivato in pieno recupero per il Werder Brema, che subisce il secondo ko di fila e resta a quota 11. Lo Stoccarda invece sale a quota 14.