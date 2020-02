Bundes, Piatek completa la rimonta dell'Hertha a Dusseldorf: 2° centro in 6 partite

Rocambolesco pareggio tra Fortuna Dusseldorf e Hertha Berlino nell'anticipo del 24° turno di Bundesliga, anche se la notizia principale è sicuramente il gol di Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco arrivato a gennaio dal Milan ha realizzato infatti il 3-3 finale su rigore al 75', segnando così il suo secondo centro in sei partite coi biancazzurri. Le altre reti del match, dopo la doppietta di Karaman al 6' e al 46' e il sigillo di Thommy al 9' per quanto riguarda i padroni di casa, portano invece le firme dello stesso Thommy, autore di uno sventurato autogol al 64', e di Cunha al 66'. Tredicesimo posto in classifica, dunque, per l'Hertha con 27 punti, mentre il Fortuna Dusseldorf è sedicesimo con 21.

Il programma completo del 24° turno di Bundesliga:

Venerdì

20:30 Fortuna Dusseldorf-Hertha Berlino 3-3

Sabato

15:30 Augusta - Monchengladbach

15:30 Dortmund - Friburgo

15:30 Hoffenheim - Bayern

15:30 Magonza - Paderborn

18:30 Colonia - Schalke