Bundesliga, 1-1 tra Bayern e 'Gladbach al 45esimo. La stella Thuram out per infortunio

Termina il primo tempo tra Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach. Pari e spettacolo nei primi 45' di gioco dove è successo praticamente di tutto: dopo 5' Thuram è stato costretto ad uscire per via di un infortunio alla caviglia, al 16' Hofmann si è visto annullare un gol dal VAR per via di una posizione irregolare sul lancio di Embolo.

Al 25' Zirkzee ha sbloccato il punteggio grazie all'aiuto di Sommer: il portiere ospite ha regalato il pallone al numero 35 dopo un rilancio sbagliato. Al 37' ci ha pensato Pavard a rimettere in partita la compagine di Marco Rose: il francese in scivolata ha anticipato Hofmann, trovando una deviazione sfortunata nella propria porta. Occasione nel finale per Perisic, ma il croato non ha trovato lo specchio della porta: finisce 1-1, tutto rimandato al secondo tempo.