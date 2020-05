Bundesliga 27^a giornata, i risultati al 45': Dortmund e Bayer Leverkusen in vantaggio

Terminano i primi tempi della 27^a giornata di Bundesliga. Nelle gare delle ore 15.30 il Borussia Dortmund è in vantaggio grazie al gol di Guerreiro messo a segno al 32'. Segna ancora Havertz per il Bayer, in vantaggio contro il Borussia Mönchengladbach. Werder Brema avanti a Friburgo, un gol per parte tra Paderborn e Hoffenheim. Ecco tutti i risultati parziali e i marcatori:

I risultati della 27^a giornata al termine del primo tempo:

Friburgo - Werder Brema 0-1 (18' Bittencourt)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0-1 (7' Havertz)

Paderborn - Hoffenheim 1-1 (4' Skov, 9' Srbeny)

Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-1 (32' Guerreiro)