Bundesliga 27^a giornata, il Dortmund vince e va a -1 dal Bayern. Colpo del Leverkusen

Sono terminate le gare delle ore 15.30 della 27^a giornata di Bundesliga. Vittoria per il Borussia Dortmund che con un 2-0 regola il Wolfsburg: l'unica notizia di giornata riguarda Haaland, questa volta il norvegese non è riuscito a trovare la rete. Colpaccio del Bayer Leverkusen al Borussia-Park: 3-1 al Moenchengladbach grazie alla doppietta del solito Havertz e terzo posto conquistato. Pareggio tra Paderborn e Hoffenheim, il Werder resiste in dieci e porta a casa una vittoria importantissima in chiave salvezza.

I risultati della 27^a giornata (gare delle ore 15.30)

Friburgo - Werder Brema 0-1 (18' Bittencourt)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1-3 (7' Havertz, 52' Thuram, 58' Havertz, 81' Bender)

Paderborn - Hoffenheim 1-1 (4' Skov, 9' Srbeny)

Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-2 (32' Guerreiro, 78' Hakimi)