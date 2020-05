Bundesliga, altre due riunioni tra club e DFL. Cosa fare in caso di nuova sospensione?

Tra oggi e domani, i 36 club di Bundesliga e Zweite Liga si riuniranno in videoconferenza per stabilire le nuove linee guida in vista della ripresa dei campionati, programmata per il prossimo weekend, ma anche di una possibile nuova interruzione. Kicker è riuscito a scoprire alcuni punti che verranno discussi.

Le 34 giornate dovranno essere completate entro il 30 giugno - se necessario anche a luglio -, insieme agli spareggi. Se non dovesse essere possibile concludere la stagione, prevarrà il merito sportivo e ci saranno regolarmente promozioni e retrocessioni, mantenendo sempre le 18 squadre per entrambi i campionati. La Federcalcio (DFL) si riserva la possibilità di far disputare le partite in campo neutro, qualora non vengano osservate tutte le norme. I club saranno chiamati ad approvare anche una modifica allo statuto federale, per permettere l'introduzione della regola delle cinque sostituzioni.