Bundesliga, ancora uno stop per lo Schalke 04: contro l'Union Berlino è solo 1-1

vedi letture

Ancora una gara senza vittoria per lo Schalke 04. La squadra di Wagner infatti non è andata oltre l'1-1 in casa dell'Union Berlino e da quando è ricominciata la Bundesliga, non è mai riuscita a trovare i tre punti. Nella sfida della capitale è stata la squadra di casa a passare in vantaggio all'11' con Andrich mentre lo Schalke 04 ha trovato il pari con Kenny al 28'. Con questo successo lo Schalke 04 sale a 38 punti e l'Union Berlino a quota 32.

BUNDESLIGA - TURNO 30

Friburgo-M'Gladbach 1-0

Lipsia-Paderborn 1-1

Leverkusen-Bayern Monaco 2-4

Francoforte-Mainz 0-2

Dusseldorf-Hoffenheim 2-2

Dortmund-Hertha 1-0

Union Berlino-Schalke 04 1-1

18.00 Augsburg-Colonia