Bundesliga, Augsburg in vantaggio contro il Mainz: al 45' decide il gol di Niederlechner

Uno scontro salvezza importantissimo, ma per il momento l'Augsburg sta avendo la meglio sul campo del Mainz. Il primo e unico gol della prima frazione è arrivato dopo un minuto di gioco: Niederlechner è stato abile a deviare al volo un assist di testa di Gruezo, dopo un rimpallo al limite dell'area. Momento delicato per i padroni di casa, a tre punti dal sedicesimo posto: nel secondo tempo sarà necessario un cambio di marcia per poter conquistare almeno un punto in questo scontro diretto.