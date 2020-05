Bundesliga, Borussia Dortmund travolgente: Sancho trascina i gialloneri e stende il Paderborn

vedi letture

Tutto facile o quasi per il Borussia Dortmund nel match di oggi di Bundesliga, valido per la 29esima giornata del massimo campionato tedesco. Succede tutto nella ripresa, quando i gialloneri passano in vantaggio grazie alla rete di Hazard al 54’. Tre minuti dopo arriva anche la rete del 2-0 firmata da Sancho, che approfitta del gol per manifestare la propria vicinanza alle proteste in corso attualmente negli Stati Uniti scoppiate dopo l’uccisione di George Floyd. al 72’ Hunemeier su rigore accorcia le distanze, ma al 74’ Sancho porta il risultato sul 3-1. Nel finale dilagano gli ospiti, che segnano con Hakimi, Schmelzer e ancora con Sancho.

Venerdì

FRIBURGO-LEVERKUSEN 0-1 - 54' Havertz

Ieri

WOLFSBURG-EINTRACHT 1-2 - 27' André Silva rig. (E), 58' Mbabu (W), 85' Kamada (E)

HERTHA-AUGSBURG 2-0 - 23' Dilrosun, 92' Piatek

MAINZ-HOFFENHEIM 0-1 - 43' Bebou

SCHALKE-WERDER 0-1 - 32' Bittencourt

BAYERN-DUSSELDORF 5-0 - 15' Jorgensen aut., 29' Pavard, 43'e 50' Lewandowski, 52' Davies

Oggi

GLADBACH-UNION BERLINO 4-1 17’ Nauhaus, 41' e 59' Thuram, 81' Plea - 50' Andersson

PADERBORN-DORTMUND 1-6 54’ Hazard, 57’, 74’ e 91’Sancho, 72’ Hunemeier rig., 85’ Hakimi, 89’ Schmelzer

Domani

COLONIA-LIPSIA (ore 20,30)