Bundesliga, Friburgo-Borussia Monchengladbach 0-0: al 45' risultato ancora inviolato

Nessun gol, almeno per ora, al Schwarzwald-Stadion. Friburgo e Borussia Monchengladbach, impegnate nel 30° turno di Bundesliga, sono appena andate a riposo infatti sul risultato di 0-0. Cinque ammoniti in campo: tre per i locali, due per gli ospiti.