Bundesliga, i parziali delle gare: Piatek ancora in gol, il Dortmund ancora non segna

Si sono chiusi i primi tempi delle gare di Bundesliga iniziate alle ore 15.30. In campo il Borussia Dortmund, anche se al momento i gialloneri sono fermi sullo 0-0 contro il Fortuna Dusseldorf. Il Werder Brema passeggia sul Paderborn (3-0), mentre l'Hertha è in vantaggio nonostante l'uomo in meno: in gol Piatek, abile a sfruttare un rimpallo in area di rigore avversaria.

I parziali della 31a giornata

Colonia-Union Berlino 0-1 (39' Friedrich)

Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund 0-0

Hertha Berlino-Eintracht Francoforte 1-0 (24' Piatek)

Paderborn-Werder Brema 0-3 (20' Klaassen, 34' Osako, 39' Klaassen)

Wolfsburg-Friburgo 2-1 (14' Weghorst, 26' Weghorst, 43' Holer)