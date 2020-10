Bundesliga, i parziali delle ore 15.30: Dortmund e Borussia Monchengladbach in vantaggio

vedi letture

Finiscono i primi tempi in Bundesliga, con il Borussia Dortmund in vantaggio grazie al gol di Haaland. L'Eintracht al momento perde in casa con l'Hoffenheim, mentre il Bayer Leverkusen è in vantaggio con lo Stoccarda grazie al gol di Schick.

I parziali delle ore 15.30

Werder Brema - Arminia Bielefeld 1-0

Colonia - Borussia Monchengladbach 0-2

Borussia Dortmund - Friburgo 1-0

Eintracht Francoforte - Hoffenheim 0-1

Stoccarda - Bayer Leverkusen 0-1

Segui la DIRETTA GOL testuale su TuttoMercatoWeb.com!