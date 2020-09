Bundesliga, i parziali dopo 45 minuti: Hertha e Hoffenheim avanti, Stoccarda sotto di due gol

Sono terminati i primi tempi delle gare del pomeriggio di Bundesliga. L'Hertha Berlino sta vincendo 2-0 in casa del Werder Brema mentre l'Augsburg è avanti di un gol in casa dell'Union Berlino. Lo Stoccarda in casa sta perdendo 2-0 contro il Friburgo mentre l'Hoffenheim è avanti 2-1 in casa del Colonia. 0-0 invece tra Francoforte e Bielefeld.



BUNDESLIGA - 1° TURNO

RISULTATI PARZIALI

Werder Brema-Hertha Berlino 0-2

Colonia-Hoffenheim 1-2

Francoforte-Bielefeld 0-0

Union Berlino-Augsburg 0-1

Stoccarda-Friburgo 0-1

18.30 Borussia Dortmund-Bor. M'Gladbach