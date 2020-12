Bundesliga, i risultati del pomeriggio: il Francoforte ferma il BVB, 2-2 per M'Gladbach e Wolfsburg

Nel pomeriggio di Bundesliga, il Borussia Dortmund non è andato oltre l'1-1 in casa dell'Eintracht Francoforte. Sotto per la rete di Kamada, i gialloneri hanno pareggiato con Reyna nella ripresa perdendo altri punti importanti. Spettacolare 2-2 invece per il Wolfsburg che ha pareggiato in casa del Colonia e per il Borussia M'Gladbach che contro il Friburgo non è riuscito a trovare continuità. Ha trionfato 2-1 l'Arminia Bielefeld contro il Mainz.

BUNDESLIGA - TURNO 10

Bielefeld-Mainz 2-1

Francoforte-BVB 1-1

Colonia-Wolfsburg 2-2

Friburgo-M'Gladbach 2-2

18.30 Bayern Monaco-Lipsia