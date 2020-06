Bundesliga, i risultati della 31a giornata: l'Eintracht travolge l'Hertha, Haaland non sbaglia

Sono finite le gare delle ore 15.30 in Bundesliga. Il Borussia Dortmund trova la rete al 90' grazie al solito Haaland, mentre l'Hertha Berlino crolla nel match interno contro l'Eintracht Francoforte: protagonisti i due ex Milan Piatek e André Silva (autore di una doppietta). Il Werder Brema condanna praticamente il Paderborn nella sfida salvezza, manca soltanto la matematica per decretare la retrocessione. Alle ore 18.30 scenderà in campo il Bayern Monaco.

I risultati della 31a giornata (ore 15.30)

Colonia-Union Berlino 1-2: 39' Friedrich (U), 67' Gentner (U), 90' Cordoba (C)

Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund 0-1: Haaland (B)

Hertha Berlino-Eintracht Francoforte 1-4: 24' Piatek (H), 51' Dost (E), 62' An. Silva (E), 68' Ndicka (E), 86' André Silva (E)

Paderborn-Werder Brema 1-5: 20' Klaassen (W), 34' Osako (W), 39' Klaassen (W), 59' Eggestein (W), 66' Sabiri (P), 90' Fulkrug (W)

Wolfsburg-Friburgo 2-2: 14' Weghorst (W), 26' Weghorst (W), 43' Holer (F), 46' Sallai (F)