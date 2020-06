Bundesliga, i risultati della 33a giornata: vince il Bayern, doppietta del solito Haaland

Si è conclusa la 33a giornata di Bundesliga, tutte le squadre sono scese in campo contemporaneamente. Il Bayern Monaco vince nonostante il titolo conquistato, il Dortmund si impone in casa del Lipsia grazie alla doppietta di Haaland. Cade il Bayer Leverkusen, che ora rischia la qualificazione in Champions League, il Werder deve compiere un mezzo miracolo per non retrocedere.

I risultati della 33a giornata di Bundesliga

Bayer Monaco - Friburgo 3-1

Colonia - Eintracht Francoforte 1-1

Fortuna Dusseldorf - Augsburg 1-1

Hertha Berlino - Bayer Leverkusen 2-0

Hoffenheim - Union Berlino 4-0

Mainz - Werder Brema 3-1

Paderborn - Borussia Mönchengladbach 1-3

RB Lipsia - Borussia Dortmund 0-2

Schalke 04 - Wolfsburg 1-4

