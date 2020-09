Bundesliga, i risultati delle ore 15.30: il Dortmund cade ad Augsburg, Stoccarda corsaro a Mainz

Terminano i match delle ore 15.30 in Bundesliga. Il risultato a sorpresa è sicuramente quello dell’Augsburg, con il Dortmund ko dopo il successo con il Monchengladbach. Lo Stoccarda vince 4-1 in casa del Mainz, mentre Lipsia e Bayer Leverkusen non vanno oltre l’1-1. Vittoria importante per l'Arminia Bielefeld, che vince di misura contro il Colonia. Ecco tutti i risultati:

Augsburg - Dortmund 2-0

Arminia Bielefeld - Colonia 1-0

Bayer Leverkusen - Lipsia 1-1

Mainz - Stoccarda 1-4

Borussia Monchengladbach - Union Berlino 0-0