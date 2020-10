Bundesliga, i risultati delle ore 15.30: il Dortmund vince di misura, Lipsia e Leverkusen ok

La Bundesliga entra nel vivo, quarta giornata davvero interessante nel campionato tedesco con alcuni risultati che confermano l'andamento delle prime giornate. Il Borussia Dortmund, impegnata in Champions League contro la Lazio, vince di misura grazie a Reus, così come il Lipsia che si impone 2-0 sul campo dell'Augsburg. Buon successo anche per il Bayer Leverkusen, alle ore 18.30 scenderà in campo anche il Bayern Monaco.

I risultati delle ore 15.30:

Augsburg - Lipsia 0-2

Friburgo - Werder Brema 1-1

Hertha Berlino - Stoccarda 0-2

Hoffenheim - Borussia Dortmund 0-1

Mainz - Bayer Leverkusen 0-1