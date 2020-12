Bundesliga, i risultati finali: tonfo Dortmund, vince il Lipsia. Pari per il Borussia M’Gladbach

Pesante tonfo interno per il Borrussia Dortmund nell’undicesima giornata di Bundesliga. I gialloneri infatti perdono per 5-1 contro uno Stoccarda, trascinato da Wamangituka autore di una doppietta, che ora insidia il quinto posto. Pareggia invece l’altro Borussia, il Monchengladbach, in casa contro l’Hertha Berlino: 1-1 con le firme di Embolo e Guendouzi. Vince, e sale momentaneamente al primo posto, invece il Lipsia che regola per 2-0 il Werder Brema grazie al rigore di Sabitzer e la rete di Olmo nella prima frazione. In coda vittorie pesanti di Friburgo e Colonia negli scontri diretti contro Arminia e Mainz: la prima gara finisce 2-0 con rete anche dell’azzurro Grifo, mentre l’altra vede il successo dei caproni per 1-0 con rete a inizio ripresa di Rexhbecaj.

Bundesliga - 11^ Giornata

Borussia Dortmund-Stoccarda 1-5 (39° Reyna; 26° rig, 53° Wamangituka, 60° Forster, 64° Coulibaly, 90° Gonzalez)

Friburgo-Arminia Bilefeld 2-0 (78° rig. Grifo, 90° Woo-Yeong)

Mainz-Colonia 0-1 (55° Rexhbecaj)

Borussia Monchengladbach-Hertha Berlino 1-1 (70° Embolo; 47° Guendouzi)

RB Lipsia-Werder Brema 2-0 (26° rig. Sabitzer, 41° Olmo)

Union Berlino-Bayern Monaco 18:30