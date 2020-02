vedi letture

Bundesliga, i risultati: un Borussia ride, l'altro no. Vola il Dortmund, stecca il M'Gladbach

Tanti gol, come al solito, nel pomeriggio di Bundesliga. Undici in totale, in quattro partite in scena alle 15:30. Ecco risultati e marcatori.

Werder Brema-Borussia Dortmund 0-2 - 52' Zagadou, 66' Haaland

Friburgo-Fortuna Dusseldorf 0-2 - 37' Hoffmann, 61' Thommy

Hertha Berlino-Colonia 0-5 - 4', 22' Cordoba, 37' aut. Jarstein, 62' Kainz, 69' Uth

Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim 1-1 - 11' Ginter, 92' Ribeiro

Questo il programma completo del 23° turno di Bundesliga

21 FEBBRAIO

Bayern - Paderborn 3-2

22 FEBBRAIO

15:30 Brema - Dortmund 0-2

15:30 Friburgo - Dusseldorf 0-2

15:30 Hertha - Colonia 0-5

15:30 Monchengladbach - Hoffenheim 1-1

18:30 Schalke - RB Lipsia

23 FEBBRAIO

15:30 Leverkusen - Augusta

18:00 Wolfsburg - Magonza

24 FEBBRAIO

20:30 Francoforte - Union Berlino