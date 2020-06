Bundesliga, i verdetti ad una giornata dal termine: due posti per la Champions, il Bayer rischia

La Bundesliga ha emesso praticamente tutti i verdetti ad una giornata dal termine. Il Bayern Monaco ha vinto il suo ottavo titolo, il Borussia Dortmund è già in Champions League. Rimangono due posti per tre squadre, Lipsia e Borussia Mönchengladbach sono avanti rispetto al Bayer Leverkusen che deve compiere un mezzo miracolo. Wolfsburg e Hoffenheim sono sicure di un posto in Europa League, mentre in zona retrocessione è tutto scritto: bisognerà soltanto capire se il Werder Brema riuscirà a scavalcare il Fortuna Dusseldorf nell'ultimo turno di campionato per andarsi a giocare i playout con la terza classificata in 2. Bundesliga.

Campione: Bayern Monaco

Qualificate alla prossima Champions League: Bayern Monaco, Borussia Dortmund

Qualificate alla prossima Europa League: Wolfsburg, Hoffenheim

Già retrocesse: Paderborn