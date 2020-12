Bundesliga, il Bayer Leverkusen travolge l'Hoffenheim e vola in vetta alla classifica

Dopo il pareggio del Bayern Monaco, ne ha approfittato il Bayer Leverkusen che ha battuto 4-1 l'Hoffenheim volando in vetta alla classifica. La squadra di Peter Bosz, è passata in vantaggio dopo quattro minuti con Bailey che al 27' ha anche raddoppiato. Al 50' gli ospiti hanno accorciato le distanze con il gol di Baumgartner ma cinque minuti dopo Wirtz ha trovato anche il tris. Nel finale l'Hoffenheim è rimasto in nove per le espulsioni di Grillitsch e Posch e il Bayer ha trovato anche il poker con il rigore di Alario. Con questo successo il Leverkusen sale a 25 punti mentre l'Hoffenheim resta a quota 12.