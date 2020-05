Bundesliga, il Bayern rifila la manita all'Eintracht: 5-2 il finale, martedì il big match col Dortmund

Un Bayern Monaco alla 'brasiliana'. Nella sfida delle ore 18.30 contro l'Eintracht Francoforte - match valido per la 27esima giornata di Bundesliga - i bavaresi si impongono 5-2 dopo aver praticamente dominato la prima frazione. La doppietta di Hinteregger ha spaventato la squadra di Flick ad inizio secondo tempo, ma la qualità dei singoli è uscita fuori: in gol Goretzka, Muller, Lewandowski e Davies a chiudere un match un po' troppo altalenante e con poca attenzione alla fase difensiva. Un chiaro segnale al Dortmund: martedì ci sarà la sfida contro i gialloneri che molto probabilmente deciderà il campionato 2019/2020.

DOMINIO BAYERN - Nel primo tempo l'Eintracht non scende in campo. Ne approfitta Goretzka, che al primo vero inserimento da dietro apre il piatto e supera Trapp. I padroni di casa sfiorano più volte il gol, gli ospiti provano ad abbozzare una reazione ma non riescono ad impensierire Neuer. A quattro minuti dal termine della prima frazione Muller riesce in qualche modo a deviare un pallone in area: 2-0 e Bayern in totale controllo della sfida.

GOL E SPETTACOLO - Nella ripresa succede praticamente di tutto: Lewandowski mette il sigillo su assist di Coman, ma poi i bavaresi decidono di complicarsi la vita: Hinteregger, nel giro di tre minuti, riapre praticamente la sfida. Passano soltanto sei minuti e il Bayern torna avanti di due gol: Fernandes commette un erroraccio in disimpegna e regala a Davies il pallone del 4-2. Al 74' Hinteregger diventa protagonista anche in negativo: il gol del 5-2 è nella propria porta. Partita chiusa e tre punti fondamentali per il Bayern Monaco. Ora la squadra di Flick torna a +4 dal Dortmund e martedì ci sarà la sfida della verità: al Signal Iduna Park si deciderà la Bundesliga.