Bundesliga, il BVB non sbaglia al debutto: 3-0 al M'Gladbach, doppio Haaland

Buona la prima per il Borussia Dortmund che all'esordio in campionato ha travolto il Borussia M'Gladbach per 3-0. I gialloneri sono passati in vantaggio con il giovanissimo Giovanni Reyna al 35' e poi nella ripresa hanno dilagato con il solito Haaland, autore di una doppietta. Il BVB dunque risponde subito al Bayern Monaco.