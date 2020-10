Bundesliga, il BVB travolge lo Schalke nel derby e rimane in scia di Lipsia e Bayern

vedi letture

Vittoria importante conquistata dal Borussia Dortmund che ha travolto per 3-0 lo Schalke 04 nel Rivierderby rimanendo in scia di Bayern e Lipsia. Dopo un primo tempo senza gol, la squadra di Favre ha trovato il vantaggio al 55' con Akanji e sei minuti ha raddoppiato con Haaland. Nel finale Hummels ha trovato anche il tris e con questo successo il BVB sale a 12 punti alla pari del Bayern Monaco e a-1 dal Lipsia primo. Ennesima sconfitta per lo Schalke 04 che non ha ancora mai trovato la vittoria in campionato e resta penultimo a quota 1.