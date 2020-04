Bundesliga, il CEO Seifert: "Presuntuoso dare una data di ripresa. Ma ci faremo trovare preparati"

vedi letture

Il direttore esecutivo della DFL, Christian Seifert, è rimasto cauto sulla ripresa dei campionati: "Sarebbe presuntuoso, non è appropriato e non di pende da noi" ha dichiarato, sottolineando che il cancelliere Angela Merkel si incontrerà il 30 aprile con i primi ministri dei Lander. Tuttavia, Seifert ha ammesso che se il Governo darà il via libera per la ripartenza il 9 maggio i giocatori saranno "preparati" per quella data. La DFL ha inoltre spiegato che la terza divisione e il calcio femminile riceveranno 7,5 milioni da un fondo di solidarietà al fine di mitigare l'impatto della crisi economica a seguito dello stop delle attività per la pandemia da coronavirus.