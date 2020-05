Bundesliga, il Colonia rimonta in pieno recupero: contro il Fortuna Dusseldorf finisce 2-2

vedi letture

Un'altra rimonta. Questa volta però il Colonia non l'ha subita, anzi: nel match contro il Fortuna Dusseldorf succede tutto nel secondo tempo, con Modeste e Cordoba in grado di pareggiare i conti in pieno recupero. Altro pareggio per 2-2 dopo la sfida contro il Mainz, quarto segno X anche per il Dusseldorf che getta al vento una buonissima occasione. Ora la squadra di Rosler deve assolutamente tornare a vincere per togliersi dalla zona retrocessione.

POCHE EMOZIONI - Nella prima frazione succede davvero poco. Zero emozioni e nessuna occasione da gol fino al 41', quando Karaman spacca la partita: controllo in area e conclusione vincente grazie anche alla deviazione di Leinster. Il Fortuna chiude la prima frazione avanti, ma con il punteggio ancora in bilico.

RIMONTA NEL FINALE - Nel secondo tempo succede poco e nulla fino al calcio di rigore per i padroni di casa, ma Uth sbaglia dagli undici metri e il Dusseldorf ne approfitta: sull'azione successiva ci pensa Thommy a siglare la rete del 2-0. Il risultato sembra essere compromesso ma a 2' dal termine ci pensa Modeste a riaprire tutto. Al 91' arriva il gol del pari di Cordoba: cross di Draxler in area e colpo di testa del colombiano e undicesimo gol in stagione che fissa il punteggio sul 2-2. Cambia poco per il Colonia, mentre il Dusseldorf deve assolutamente tornare alla vittoria per potersi sganciare dalla zona retrocessione.