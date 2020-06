Bundesliga, il Friburgo batte di misura il 'Gladbach: 1-0 firmato Petersen su assist di Grifo

Il Friburgo vince di misura contro il Borussia Monchengladbach al Schwarzwald-Stadion, portandosi a quota 41 punti in classifica e in ottava posizione da solo. Nella sfida valida per il 30° turno di Bundesliga, giocata ovviamente a porte chiuse, è stato decisivo il gol di Petersen su assist dell'italiano Grifo al 58'. 'Gladbach, dunque, fermato e sempre quarto in graduatoria con 56 lunghezze.