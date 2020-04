Bundesliga, il governo studia una mascherina speciale per i calciatori

Il Der Spiegel in Germania, ha svelato alcune parti di un potenziale protocollo governativo pensato dal Ministero del Lavoro, per permettere al calcio tedesco di ripartire nel corso delle prossime settimane. Oltre a una possibile clausura, come previsto dal protocollo della FIGC in Italia, sarebbe allo studio anche la possibilità di dotare i calciatori di una speciale mascherina anti-Covid da adattare agli sportivi. Un equipaggiamento resistente ma che non infastidisca i calciatori che sarebbero però costretti a non toccarla con le mani lungo il corso dei vari incontri.