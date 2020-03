Bundesliga, il Leverkusen ferma il Lipsia: è 1-1 e il Bayern aumenta il vantaggio

Brutto stop per il Lipsia che in casa non è andato oltre l'1-1 contro il Bayer Leverkusen. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 29' con Bailey ma due minuti dopo sono stati raggiunti dal pareggio di Schick che ha trovato l'1-1 poi finale. Con questo punto il Lipsia sale a 49 punti a -3 dal Bayern Monaco prima e a +1 sul Dortmund terzo. Il Leverkusen invece sale a quota 44.

Il programma completo del 24° turno di Bundesliga:

Venerdì

20:30 Fortuna Dusseldorf-Hertha Berlino 3-3

Sabato

15:30 Augusta - Monchengladbach 2-3

15:30 Dortmund - Friburgo 1-0

15:30 Hoffenheim - Bayern 0-6

15:30 Mainz - Paderborn 2-0

18:30 Colonia - Schalke 3-0