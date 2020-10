Bundesliga, il Lipsia è già pronto per la Champions: 4-0 a uno Schalke che non sa più vincere

Il Lipsia chiude la giornata di Bundesliga con un netto 4-0 contro lo Schalke. La squadra di Nagelsmann mette tutto sui binari giusti al 31', con l'autogol di Bozdogan. Angelino e Orban chiudono la pratica poco prima del 45', Halstenberg segna il calcio di rigore all'80' che chiude definitivamente la sfida. Ancora una sconfitta per la squadra di Gelsenkirchen che in campionato non vince da gennaio mentre Poulsen e compagni volano in prima posizione, in attesa del Bayern.