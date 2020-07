Bundesliga, il primo atto dello spareggio salvezza Werder-Heidenheim finisce senza gol

Va in archivio la prima delle due partite valevoli per lo spareggio salvezza della Bundesliga. Nessun gol nella partita d'andata, giocata a Brema, tra Werder ed Heidenheim: sarà perciò tutto rinviato alla partita di ritorno, in casa della squadra di seconda serie. Non ci sarà Moisander: l'ex centrale della Sampdoria è stato infatti espulso per doppio giallo negli ultimi minuti del match, e salterà il ritorno previsto per lunedì prossimo (ore 20:30).

Werder Brema - Heidenheim 0-0