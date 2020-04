Bundesliga, il ritorno si avvicina. Parla il CEO: "La gente vuole tornare alla vita normale"

La Germania si prepara al ritorno in campo. Molti club hanno ripreso, se pur con tutti i protocolli di sicurezza del caso, gli allenamenti. Al New York Times è intervenuto il CEO della Bundesliga, Christian Seifert, che ha dichiarato: "Siamo parte della cultura del paese, la gente vuole pian piano tornare alla vita normale e questo potrebbe significare che la Bundesliga tornerà a giocarsi. Questo perché noi dobbiamo fare la nostra parte, ossia sostenere il governo e parlare con il governo di quando saremo in grado di giocare di nuovo". Nell'elaborare un piano per il ritorno in campo, la Bundesliga stima che per ogni partita fra giocatori, staff tecnico, ufficiali di gara e personale dei broadcaster. Si valutano piani per gli allenamenti e misure da adottare se un giocatore risulta positivo. Le partite si giocheranno a porte chiuse. Seifert ha inoltre aggiunto: "Per il momento stiamo tutti lottando per sopravvivere. Il 50% delle squadre di seconda divisione sono in grave pericolo". Questo se la stagione dovesse essere annullata. Crisi che potrebbe estendersi anche ai club di Bundesliga.