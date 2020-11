Bundesliga: il Werder ferma il Bayern! Vince il Leverkusen, Schalke ancora ko

vedi letture

Nel pomeriggio di Bundesliga, si è fermato il Bayern Monaco che all'Allianz Arena non è andato oltre l'1-1 contro il Werder Brema. In vantaggio con Eggstein, gli ospiti sono stati raggiunti sul pari nella ripresa da Coman ma con questo punto il Bayern sale a 19 punti e potrebbe essere raggiunto nuovamente dal Lipsia, impegnato più tardi contro il Francoforte. Vince il Bayer Leverkusen, che ha trionfato per 2-1 sul campo del Bielefeld ed è secondo in attesa di Lipsia e BVB mentre l'Hoffenheim ha impattato per 3-3 contro lo Stoccarda dopo una gara ricca di colpi di scena. Ancora ko lo Schalke 04, sconfitto 2-0 in casa dal Wolfsburg, infine l'Augsburg ha fermato sull'1-1 il Borussia M'Gladbach.

I risultati del pomeriggio

Bayern Monaco-Werder Brema 1-1

Hoffenheim-Stoccarda 3-3

Bielefeld-Leverkusen 1-2

M'Gladbach-Augsburg 1-1

Schalke 04-Wolfsburg 0-2