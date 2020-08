Bundesliga, l'Union Berlino vuole giocare con i tifosi. Autorità sanitarie scettiche

Mentre la Lega calcio tedesca (DFL) ha presentato un piano per far tornare gradualmente i tifosi, incontrando lo scetticismo delle autorità politiche e sanitarie, l' Union Berlino insiste nella sua intenzione di giocare con il pubblico e senza limitazioni di capacità e ha presentato un piano individuale, diverso da quello formulato dalla Bundesliga. In parole povere, il club della capitale vorrebbe che tutti gli spettatori si sottopongano ai test sul coronavirus prima delle partite: "L'obiettivo di giocare a pieno regime è importantissimo per noi, anche se sappiamo che per arrivarci bisogna fare dei passi intermedi", ha detto il presidente, Dirk Ziegler. "Non si tratta solo di partite di calcio. La nostra città perde forza e immagine se quasi tutto il settore dell'intrattenimento rimane paralizzato. Facciamo parte del settore e ci sentiamo in dovere di cercare percorsi sicuri e responsabili per un ritorno alla normalità".