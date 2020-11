Bundesliga, la classifica aggiornata: Bayern saldo in vetta, ma il Lipsia c'è. Crolla il BVB

Dopo i risultati del pomeriggio non cambia la classifica di Bundesliga che vede saldamente in testa il Bayern Monaco dopo il tris rifilato in rimonta allo Stoccarda. Tiene il Lipsia che è tornato a vincere ed è appena distante due punti dalla squadra di Flick. Crolla invece il Dortmund sconfitto in casa dal Colonia e ora distante quattro lunghezze dal primo posto. Inoltre il Leverkusen vincendo domani potrebbe andare a -1 dal Bayern.

BUNDESLIGA - Turno 9

Wolfsburg-Werder Brema 5-3

Augsburg-Friburgo 1-1

Dortmund-Colonia 1-2

Lipsia-Bielefeld 2-1

Stoccarda-Bayern 1-3

Union Berlino-Francoforte 3-3

18.30 Borussia M'Gladbach-Schalke 04

Domenica

15.30 Leverkusen-Hertha

18.00 Mainz-Hoffenheim

CLASSIFICA: Bayern 22, Lipsia 20, Leverkusen 18, BVB 18, Wolfsburg 17, Union Berlino 16, M'Gladbach 12*, Augsburg 12, Francoforte 12, Stoccarda 11, Werder Brema 11, Hoffenheim 8*, Hertha Berlino 7*, Friburgo 7, Colonia 6, Bielefeld 4, Mainz 4*, Schalke 04 3*.

*una gara in meno