Bundesliga, Lewandowski salva il Bayern Monaco: solo 1-1 contro l'Union Berlino

Frenata per il Bayern Monaco in Bundesliga. La formazione allenata da Flick non è andata oltre l’1-1 nel match giocato oggi sul campo dell’Union Berlino. Padroni di casa in vantaggio con Promel nel primo tempo, mentre nella ripresa è stato Lewandowski a riportare il punteggio in parità. Con questo risultato i bavaresi restano comunque primi in classifica, seppur a pari punti con il Lipsia (24), mentre la formazione della Capitale resta attualmente sesta con 17 punti conquistati.