Bundesliga, Lipsia a valanga sul Mainz: 5-0, tripletta di Timo Werner

vedi letture

Senza pietà. Il Lipsia cancella subito il pareggio della scorsa giornata contro il Friburgo e travolge un Mainz mai in partita. Il solito protagonista è Timo Werner: tripletta per l'attaccante tedesco che torna al gol nel migliore dei modi dopo tre gare di digiuno. La squadra di Julian Nagelsmann risponde al Bayer Leverkusen e si riprende la terza posizione dopo tre pareggi di fila. Crolla il Mainz, la zona retrocessione è davvero vicina.

DOMINIO TOTALE - Bastano 11' minuti al Lipsia per allontanare il momento negativo: Werner si inserisce in area e con un diagonale facilissimo supera Muller. Al 23' Poulsen ribadisce in rete un bel cross dalla corsia destra di Sabitzer. Il centrocampista austriaco, al 37' del primo tempo, sfrutta un errore della difesa: Poulsen ricambia il favore dell'assist e il Lipsia si porta sul 3-0. Mainz praticamente assente nei primi 45' di gioco.

WERNER SHOW - Il copione del secondo tempo è identico, non cambia praticamente nulla. Al 39' Kampl affonda sulla corsia mancina e serve il classico paso de la muerte a Werner, che da due passi non sbaglia. Dopo pochi minuti Kampl trova la rete del 5-0, ma il gol viene annullato per una posizione irregolare di Poulsen. Al 75' ci pensa ancora Werner: tiro di prima intenzione a superare per la quinta volta Muller e tripletta personale per l'attaccante tedesco. La squadra di Nagelsmann torna alla vittoria e lancia un chiaro segnale a Borussia Dortmund e Bayern Monaco: il primato è lontano 7 punti, ma per il titolo c'è anche il Lipsia.