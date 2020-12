Bundesliga, M'Gladbach battuto in rimonta, 0-0 Lipsia. Schalke e Augsburg ko

Nel pomeriggio di Bundesliga, il Borussia M'Gladbach è stato battuto 2-1 in rimonta dall'Hoffenheim. Nonostante il vantaggio dei padroni di casa firmato da Stindl su rigore al 34', gli ospiti nella ripresa hanno pareggiato al 75' con Kramaric e hanno poi approfittato della superiorità numerica per l'espulsione di Thuram segnando il gol della vittoria con Sessegnon all'86'. Ennesimo ko rimediato dallo Schalke 04, battuto in casa dal Bielefeld e dal Mainz, ko contro il Werder Brema. Sconfitta anche per l'Augsburg, battuto 2-0 in casa dal Francoforte mentre il Lipsia non è andato oltre lo 0-0 contro il Colonia.

BUNDESLIGA - TURNO 13

Borussia M'Gladbach-Hoffenheim 1-2

Augsburg-Francoforte 0-2

Mainz-Werder Brema 0-1

Schalke 04-Bielefeld 0-1

Lipsia-Colonia 0-0