Bundesliga, Mainz e Fortuna Dusseldorf si dividono la posta: a Oztunali risponde Karaman

vedi letture

Un punto per uno non fa male a nessuno? Sì, forse è proprio il caso di dirlo per Mainz-Fortuna Dusseldorf, il posticipo domenicale di Bundesliga che si è da poco concluso con il risultato di 1-1. L'amaro in bocca resta alla squadra di casa, per com'è andata: vantaggio di Oztunali al 62', raggiunto a cinque minuti dalla fine da Karaman. Quindicesima e sedicesima, invariata la posizione in classifica delle due compagini, distanziate ancora da quattro punti e in piena lotta per non retrocedere.

Il programma completo del 25° di Bundes:

Venerdì

20:00 Paderborn-Colonia 1-2

Sabato

15:30 Friburgo - Union Berlino 3-1

15:30 Hertha - Werder Brema 2-2

15:30 Leverkusen - Francoforte 4-0

15:30 Schalke - Hoffenheim 1-1

15:30 Wolfsburg - RB Lipsia 0-0

18:30 Monchengladbach - Dortmund 1-2