Bundesliga, Muller e Lewandowski demoliscono il Bielefeld: poker del Bayern

vedi letture

Alla ripresa in campionato, il Bayern Monaco non ha dato scampo all'Arminia Bielefeld vincendo per 4-1. La squadra di Flick è stata trascinata dalle doppiette di Thomas Muller e Robert Lewandowski ma nel finale ha perso Tolisso per un'espulsione. Con questo successo il Bayern sale a 9 punti in classifica a -1 dal Lipsia capolista e raggiunge al secondo posto il Borussia Dortmund.