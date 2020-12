Bundesliga, poker del Leverkusen che tiene la vetta! Bayern di rimonta, Lipsia ok

Nelle gare serali di Bundesliga il Bayer Leverkusen ha rifilato un netto 4-0 al Colonia mantenendo la vetta della classifica. La squadra di Peter Bosz è stata trascinata dai gol di Weiser, Diaby, Schick e Wirtz e mantiene così il vantaggio sul Bayern Monaco secondo, che è tornato alla vittoria battendo 2-1 in rimonta il Wolfsburg. Al gol iniziale di Philipp, i bavaresi hanno risposto con la solita doppietta di Lewandowski. Bene anche il Lipsia che ha trionfato 1-0 in casa dell'Hoffenheim grazie al gol di Poulsen. Stesso risultato per l'Augsburg che ha avuto la meglio in casa del Bielefeld con Gouweleeuw.

BUNDESLIGA - TURNO 12

Martedì

Francoforte-M'Gladbach 3-3

Stoccarda-Union Berlino 2-2

Hertha-Mainz 0-0

Werder Brema-Dortmund 1-2

Mercoledì

Schalke 04-Friburgo 0-2

Bayern-Wolfsburg 2-1

Bielefeld-Augsburg 0-1

Colonia-Leverkusen 0-4

Hoffenheim-Lipsia 0-1