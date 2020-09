Bundesliga, Schalke 04 ancora ko: il Werder Brema vince 3-1 con un super Fullkrug

Seconda sconfitta consecutiva subita dallo Schalke 04, che dopo gli otto gol presi dal Bayern Monaco, è stato battuto 3-1 in casa dal Werder Brema. Tutto troppo facile per gli ospiti guidati da un super Niclas Fullkrug, autore di un'incredibile tripletta. All'84' lo Schalke 04 ha perso anche Kabak per doppio giallo, rimanendo così in dieci e nel finale ha trovato il gol della bandiera con Uth. Primi tre punti per il Werder Brema mentre lo Schalke resta ancora a quota zero.