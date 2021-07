Bundesliga, stadi aperti fino a un massimo di 25 mila spettatori. Ma non in Baviera

La Bundesliga il prossimo 27 agosto ripartirà con i tifosi sugli spalti anche se gli stadi non saranno aperti al massimo della capienza. Nell’accordo trovato fra i vari Lander e le autorità calcistiche del paese gli impianti potranno ospitare un massimo di 25 mila spettatori con l’eccezione della Baviera che ha optato per una capienza massima di 20mila spettatori per le sfide sul suo territorio. Una norma che sarà in vigore fino all’11 settembre quando sarà fatto un primo bilancio e si prenderanno nuove decisioni sulla capienza in base all’andamento della curva dei contagi.

L'ingresso agli impianti sarà consentito solo alle persone vaccinate, che sono risultate negative a un tampone effettuato prima della partita o che dimostrano di aver già contratto il virus e di essere guariti. I tifosi, infine, dovranno tenere le mascherine a coprire naso e bocca fino a che non avranno trovato il proprio posto e poi per ogni ulteriore spostamento.