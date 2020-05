Bundesliga, stasera si torna in campo: il programma del 28° turno

Non c'è tempo per rifiatare: dopo una settimana di distanza tra il 26° e il 27° turno, ora in Germania si incomincerà a correre. Già da stasera è tempo nuovamente di campionato con quattro partite in programma, su tutte il Klassiker fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Salvo la partita del Signal Iduna Park e Lipsia-Hertha di domani che si giocheranno alle 18.30, tutte le altre sfide in calendario saranno alle 20.30. Quella che partirà stasera sarà una delle due giornate in calendario che si disputerà nel mezzo della settimana.

Di seguito il programma:

Domani

Borussia Dortmund-Bayern Monaco (18.30)

Bayer Leverkusen-Wolfsburg (20.30)

Eintracht-Friburgo (20.30)

Mercoledì

Lipsia-Hertha (18.30)

Hoffenheim-Colonia (20.30)

Dusseldorf-Schalke (20.30)

Augsburg-Paderborn (20.30)

Union Berlino-Mainz (20.30)