Bundesliga, trovato accordo con tv. Diritti verranno pagati, i club possono respirare

I club tedeschi evitano l'insolvenza. Oggi il presidente della Deutsche Fussball Liga (DFL), Christian Seifert, ha dichiarato che è stato trovato l'accordo con quasi tutti i media partner per garantire che la rata restante per i diritti televisivi verrà pagata a maggio, salvando così molti club da una situazione che sarebbe potuta diventare insostenibile. Seifert ha inoltre aggiunto: "Sono stati trovati degli accordi anche su come procedere se la stagione non dovesse essere giocata fino alla fine". Nell'eventualità entrerebbero in vigore alcuni meccanismi di rimborso.